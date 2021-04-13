На ЮУЖД запустили поезд с пунктом вакцинации от COVID-19

По Южно-Уральской железной дороге начал курсировать «Поезд здоровья» - передвижной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, который появился в рамках совместного проекта министерства здравоохранения Челябинской области и «РЖД-Медицины».

Как сообщают в минздраве, предусмотрено пять остановок поезда – в Еманжелинске, Троицке, Карталах, Джабыке и Магнитогорске.

«Это лишь один из видов массовой вакцинации в нашем регионе – организация специализированного железнодорожного транспорта. Этот вагон оснащен всем необходимым, соблюдены все санитарные нормы. Если кому-то из жителей будет удобно подойти на станцию и вакцинироваться – почему бы и нет».

Также вакцинация в регионе идет в медицинских учреждениях, а в выходные дни работают пункты в торгово-развлекательных комплексах. Всего на сегодняшний день в регион поступило почти 227 тыс. доз.