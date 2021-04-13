Мэр Ярославля пообещал навести полный порядок в городе к 1 мая

Мэр Ярославля Владимир Волков поручил очистить от зимнего мусора территории города к 1 мая, сообщили в пресс-службе мэрии города. Об этом глава города сказал сегодня на общегородском собрании в мэрии.

Мэр отметил, что в настоящее время в Ярославле проходит месячник уборки и благоустройства города. Он начался 7 апреля и будет продолжаться до 7 мая.

«Официально субботник у нас длится до седьмого мая, но к первому числу должен быть наведен полный порядок»,— пояснил господин Волков, уточнив, что особое внимание нужно уделить территориям, которые не являются массовыми и по содержанию которых поступает много жалоб от горожан.

По данным директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, ежедневно на благоустройство города выходит более 140 человек. В рамках месячника проводятся работы по уборке мусора и листвы с газонов в парках, скверах, вдоль дорог и на дворовых территориях. Кроме того, проводятся ремонт и покраска элементов благоустройства.

«Общий объем выполненных работ за истекшую неделю составил 120 тыс. кв. м.»,— рассказал господин Овчаров.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 24 апреля в Ярославле пройдет общегородской субботник.

Дарья Сабаева