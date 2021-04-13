Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, когда новая модель начнет поступать в продажу и почему для российского рынка автомобилю придется изменить имя.

В День космонавтики компания Hyundai устроила для журналистов закрытый показ нового минивэна марки — модели Staria. Всем остальным информация стала доступна только 13 апреля. С одной стороны это, конечно же, совпадение, с другой — космическая тема представлена в автомобиле более чем. Это и название, в котором угадывается star — «звезда», и футуристический облик модели. По словам дизайнеров Hyundai, то, как линия капота через лобовое стекло переходит в линию крыши, вызывает ассоциации «с полоской света, освещающей горизонт Земли во время восхода при взгляде на него из космоса».

На этом лирика заканчивается, все остальное в автомобиле по-корейски прагматично. Взять хотя бы силовую установку. Сгоряча можно было бы подумать, что космический минивэн должен питаться от батареек. Нет. Основной мотор — это дизель. Но если кто хочет погорячее, есть бензиновый двигатель объемом 3,5 л, развивающий без малого 300 л.с. Просторный салон может располагать 11, 9 или 7 посадочными местами. В отдельных модификациях кресла могут поворачиваться лицом к друг другу, а также удлиняться для сна. Есть и грузовая двухместная версия, позади сидений которой разместятся сразу три европалеты.

Несмотря на то, что выглядит автомобиль как концепт, это серийная модель, которая начнет поступать в продажу уже во второй половине нынешнего года, в том числе и в России. Я, правда, не уверен, что для нашего рынка минивэн сохранит свое имя: все же Staria для русского уха — это скорее про что-то старое, нежели про космос. В свое время в Россию завозили серым путем прекрасные минивэны Hyundai Starex, которые после трех лет эксплуатации в Корее пробегали по нашим дорогам еще по полмиллиона километров, требуя только регулярных ТО. Так вот, официально на российском рынке эта модель представлена как H1.

Впрочем, маркетингу бренда по силам этот момент как-то обыграть. Был такой советский анекдот про Брежнева, где Леониду Ильичу приписывают слова: «Вот, все говорят, что я стар. Да, я стар. Я суперстар».