Завхоз БГМУ получила условный срок за посредничество при передаче взятки

Кировский районный суд Уфы признал заведующую хозяйственным складом Башкирского государственного медицинского университета Айгуль Абдуллину виновной в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, женщина получила шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

В 2018 году студент вуза предложил двоим абитуриентам помощь в поступлении на бюджет. Он получил 1,1 млн руб., из них 900 тыс. руб. передал Абдуллиной, а 200 тыс. руб. забрал себе. После того, как абитуриенты выяснили, что не зачислены в вуз, они обратились в полицию.

Абдуллина признала вину и уводилась из университета. Студента, предложившего помощь в поступлении, также приговорили к условному лишению свободы на шесть лет. Он был отчислен из вуза.

Анна Соколова