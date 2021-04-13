13 апреля, вторник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

Завхоз БГМУ получила условный срок за посредничество при передаче взятки

Кировский районный суд Уфы признал заведующую хозяйственным складом Башкирского государственного медицинского университета Айгуль Абдуллину виновной в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, женщина получила шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

В 2018 году студент вуза предложил двоим абитуриентам помощь в поступлении на бюджет. Он получил 1,1 млн руб., из них 900 тыс. руб. передал Абдуллиной, а 200 тыс. руб. забрал себе. После того, как абитуриенты выяснили, что не зачислены в вуз, они обратились в полицию.

Абдуллина признала вину и уводилась из университета. Студента, предложившего помощь в поступлении, также приговорили к условному лишению свободы на шесть лет. Он был отчислен из вуза.

Анна Соколова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский материал

Мероприятие

Партнерские материалы

Профиль пользователя