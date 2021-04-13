Skoda представила модернизированный кроссовер Kodiaq

Skoda Kodiaq RS. Фото: Skoda

Skoda Kodiaq RS. Фото: Skoda

Skoda Kodiaq RS. Фото: Skoda

Рестайлинговая модель отличается новой решеткой радиатора, переработанными фарами и фонарями. В салоне появился новый руль, у цифровой панели приборов изменилась графика, а оснащение расширилось за счет передних сидений с массажером, акустика Canton получила дополнительные динамики.

В Европе Kodiaq будет доступен с бензиновыми 150-сильным 1,5-литровым и 190-сильным 2-литровым моторами, а также с 2-литровым дизелем на 150 и 200 л.с. Базовый бензиновый мотор сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а все остальные двигатели — с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод доступен как передний, так и полный.

Топовой версией модели вновь стал «заряженный» Kodiaq RS, который после обновления лишился 240-сильного 2-литрового дизеля и оснащается 245-сильным 2-литровым бензиновым мотором в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG и полным приводом. Спортивная модификация отличается особым обвесом кузова и спортивными сиденьями.

На европейском рынке обновленный Skoda Kodiaq появится летом 2021 года. В России модернизированный кроссовер поступит в продажу осенью текущего года — характеристики модели, комплектации для российского рынка и стоимость автомобиля будут названы позже. Напомним, текущее поколение Skoda Kodiaq в России стоит от 1,7 млн руб.