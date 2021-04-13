В Перми подведены итоги аукционов на проектирование достройки домов в Кировском районе

Определены подрядчики для разработки проектов завершения строительства двух многоквартирных домов в Кировском районе Перми. Протоколы подведения итогов опубликованы на сайте госзакупок.

Проектированием достройки дома на ул. Ушакова, 34, займется ООО «Профпроект», стоимость работ составит 10,8 млн руб. Проектированием достройки дома на ул. Кировоградской, 68а — ООО «Инвестпроект», оценившее свою работу в 14,5 млн руб.

Согласно техническому заданию, документацию следует представить заказчику в течение 10,5 месяца со дня заключения контрактов. В объем работ входит также обследование технического состояния недостроенных объектов.