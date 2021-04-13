В Ростовской области таможенники выявили наркотик в посылке из США

Сотрудники таможни выявили в посылке, которая прибыла из США в адрес жителя Шахт, наркотики. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В сообщении сказано, что во время проверки содержимого посылки, таможенники обнаружили картонные коробочки. В них находилась электронная сигарета и капсулы с маслянистой жидкостью. В результате экспертизы выяснилось, что в капсулах находится гашишное масло массой 2,3 г. Ростовская таможня возбудила дело о контрабанде наркотических средств (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ).

Наталья Шинкарева