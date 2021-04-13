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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Сочи инспекторы ДПС помогли извлечь двух детей из заблокированного автомобиля

Двое инспекторов специализированной роты ДПС в Сочи помогли вызволить детей из заблокированного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.

По данным ведомства, к инспекторам обратились две местные жительницы. Выяснилось, что единственный ключ от машины оказались в салоне автомобиля. Самостоятельно открыть транспортное средство женщины не смогли.

Представители Госавтоинспекции вызвали на место происшествия специалистов с ближайшей станции техообслуживания, которые с помощью специального оборудования в течение 10 минут смогли освободить детей из заблокированного автомобиля.

Алексей Белянин


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