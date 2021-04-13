Шествие «Бессмертный полк» не будет проходить на улицах Новосибирской области По словам губернатора Андрея Травникова, ситуация в мире «не позволяет идти на такие риски»

В День Победы акция «Бессмертный полк» в Новосибирской области пройдет в онлайн-формате. В таком же режиме шествие проводилось в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя регионального отделения этого общественного движения Павла Жукова.

Как отметил губернатор Андрей Травников, несмотря на спокойную эпидемиологическую обстановку в регионе, акция не будет проводиться как до пандемии, так как ситуация в мире «не позволяет идти на такие риски».

«Традиционные колонны сегодня вывести на улицы невозможно»,— сказал он.

По словам Павла Жукова, в этом году будет работать «беспрецедентное количество модераторов», которые обеспечат поддержку участников, предотвратят попытки пользователей совершить преступление. Кроме того, будет задействована нейросеть Сбербанка. В прошлом году некоторые участники пытались дискредитировать полк нацистской символикой.

Последний раз шествие проводилось на улицах городов области в 2019 году. Тогда в Новосибирске в акции приняли участие более 240 тыс. человек.

Как ранее сообщал глава региона, власти Новосибирской области планируют провести предстоящие майские праздники в «традиционном формате». На мероприятиях с соблюдением социальной дистанции будут участвовать зрители. Участников и организаторов парада вакцинируют.

Екатерина Лукашевич