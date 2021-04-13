Татарстанская компания «Виндзор» требует признать «Зауралье агро» банкротом

ООО «Виндзор» обратилось в арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании банкротом ГУСП машинно-технологическая станция «Зауралье агро», следует из картотеки арбитражных дел. Задолженность сельхозпредприятия перед кредитором составляет 1,7 млн руб. Дата рассмотрения заявления о признании предприятия банкротом пока не назначена.

В декабре 2020 года «Винздор» обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с «Зауралье агро» 1,7 млн руб. долга за поставленные запчасти для сельхозтехники. «Виндзор», следует из материалов дела, поставил предприятию товар на 2,5 млн руб., а тот оплатил только 832 тыс. руб. В ноябре прошлого года ответчик признал, что у него есть долг, однако, как следует из материалов суда, «сообщил, что просрочка оплаты вызвана неблагоприятными погодными условиями». Суд посчитал, что «неблагоприятные погодные условия не являются уважительной причиной для неисполнения покупателем своей обязанности по оплате поставленного товара» и удовлетворил требования «Виндзора». Решение суда ответчиком исполнено не было.

По данным «Спарк-Интерфакс», «Зауралье-агро» зарегистрировано в июле 2013 года. Предприятие на 100% принадлежит минземимущества Башкирии. В 2019 году выручка предприятия составила 174,2 млн руб., прибыль — 99 тыс. руб.

ООО «Виндзор» зарегистрировано в феврале 2013 года в селе Новотроицое Тукаевского района Татарстана. Совладельцы — Айдар Гимадеев (98% в уставном капитале), Разина Ибатуллина и Марат Миннегалиев. Чистая прибыль компании в 2020 году составила 2,2 млн руб., выручка — 107,4 млн руб.

Анна Соколова