В Челябинске решили пока не отключать отопление

Несмотря на теплую погоду, власти Челябинска пока не планируют завершать отопительный сезон. Как сообщил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов, в ближайшие дни батареи в домах горожан останутся горячими. «По прогнозу погоды, после существенного потепления ожидается похолодание вплоть до ночных заморозков»,- объяснил он в telegram-канале решение о продлении сезона. Представитель администрации добавил, что жители областного центра могут обратиться в свои управляющие компании, чтобы провести регулировку температурного режима в домах.

Постановление правительства России от 2011 года предписывает завершать отопительный сезон не ранее дня. Следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +8 градусов.