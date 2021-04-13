Зарубежные СМИ: Какие требования страны «семерки» выдвигают Москве?

Страны «семерки» потребовали от Москвы прекратить передвижения войск у границ Украины. Они назвали действия России угрожающими и дестабилизирующими. Эту позицию в совместном заявлении высказали министры иностранных дел ЕС, США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании. В то же время Киев сообщает, что Владимир Зеленский пытается связаться с Владимиром Путиным, но Москва не отвечает на запрос президента Украины. Ситуацию обсуждают в ведущих мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Россия ведет крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления, не соблюдая процедуру Венского документа, который обязывает проводить подобные операции прозрачно. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США. Министры иностранных дел G7 подтвердили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также «сдержанной позиции» Киева.

Глава Пентагона США Ллойд Остин сейчас совершает свое первое европейское турне. Он прилетел в Берлин, чтобы обсудить оборонные обязательства Штатов в Европе. Как отмечает Associated Press, главный акцент — на военном вмешательстве России на периферии НАТО, включая наращивание армейских сил у границы с Украиной. Уход Трампа, который возмущался тем, что европейцы взвалили обязательства по защите собственных границ на Америку, дал администрации Байдена новые возможности, уточняет Associated Press. Теперь Вашингтон будет восстанавливать благосклонное отношение и к Европе, и к альянсу НАТО.

Сейчас Россия подтянула к границе с Украиной максимум военных сил, похожая ситуация была только в 2014 году. Не пора ли Киеву разворачивать оружие американского производства? Такимвопросом задается издание Politico. Пару лет назад Украина закупила в США больше 200 противотанковых ракетных комплексов Javelin и около 37 пусковых установок почти на $50 млн. Госдепом одобрена продажа еще одной партии ракет и установок.

«Украина держит оборону против России не только для себя, но и для Запада»,— приводит журнал Time слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Он настаивает на том, чтобы США разместили зенитные ракетные комплексы Patriot на территории Украины. Сам Владимир Зеленский считает, что реальной эскалации конфликта между Украиной и Россией не будет. Ни одна из сторон не заинтересована в этом, заявил он ранее изданию Time. Все действия Москвы направлены на демонстрацию силы, чтобы Запад боялся России и ее могущества, полагает Зеленский.

Он, кстати, пытается обсудить ситуацию на востоке Украины с российским коллегой, сообщила журналистам пресс-секретарь Зеленского. Из Киева в Москву направлен запрос о переговорах, но ответа в офисе Зеленского пока не получили.