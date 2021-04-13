Главы воронежского КФХ получили условные сроки за мошенничество с субсидированием

В Воронежской области решением суда главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) 61-летний Юрий Быковский и 43-летняя Елена Быковская признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Они получили соответственно четыре и три года лишения свободы условно с испытательным сроком по три года. Кроме того, солидарно в доход бюджета Воронежской области суд взыскал с осужденных сумму причиненного ущерба — 1,5 млн руб.

Судом установлено, что главы КФХ подготовили заявку и подложные документы на участие в конкурсном отборе на получение гранта на создание и развитие КФХ. Документы были представлены в региональный департамент аграрной политики в июне 2016 года. Получив 1,5 млн руб. субсидии, осужденные совместно изготовили подложные документы, якобы подтверждающие освоение полученных бюджетных денежных средств в соответствии с бизнес-планом.

Ирина Лобанова