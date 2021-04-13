В Самаре построят новое кладбище за 48 млн рублей

Строительство инфраструктуры для нового муниципального кладбища в Самаре обойдется городскому бюджету в 48 млн руб. Постановление главы города Елены Лапушкиной опубликовано на сайте администрации.

Согласно документу, работы планируется провести в 2025 – 2026 году. Перед этим в 2024 году будет спроектирована инфраструктура нового кладбища.

По информации МП «Спецкомбинат» ритуальных услуг, на территории Самары в настоящее время работают 19 общественных муниципальных кладбищ. В список входят кладбища «Рубежное», «Песчаная Глинка», «Южное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Управленческое», «Лесное», «Яблонька», «Сорокины хутора», «Мехзаводское», «Береза», «Прибрежное», «Центральное», «Вознесенское» и «Спасское».

Георгий Портнов