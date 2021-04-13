Время делать добро

13 апреля в России ежегодно отмечают День мецената и благотворителя. В нашей стране одной из первых компаний, которая создала в начале 90-х собственный благотворительный фонд, стал ЛУКОЙЛ. За прошедшие годы фонд оказал масштабную помощь различным образовательным, медицинским и религиозным учреждениям, музеям и театрам, детским домам, ее постоянно получают инвалиды и ветераны войны и труда. Благодаря его работе удается поддерживать благоприятный социальный климат в регионах присутствия ЛУКОЙЛа и сохранять там культурное наследие, а также способствовать развитию в них медицины, культуры, образования и спорта.

Почти 30 лет назад в современной России появился один из первых корпоративных фондов — Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». По сей день этот фонд реализует масштабные программы по развитию социальной инфраструктуры и укреплению стабильности в регионах деятельности компании, а также активно продвигает в этих субъектах идеи благотворительности и меценатства. Получатели поддержки фонда самые разные — образовательные, медицинские и религиозные учреждения, музеи, театры, творческие и спортивные коллективы, детские дома. Сегодня фонд не только стремится следовать традициям российского меценатства, но и внедряет современные формы работы, такие как конкурсные технологии, активно взаимодействуя с общественными и государственными организациями. К слову, сотрудники ЛУКОЙЛа — от президента до рядового работника — активные жертвователи в фонд.

Сегодня, 13 апреля, когда в России отмечают День мецената и благотворителя, самое время вспомнить наиболее известные проекты фонда «ЛУКОЙЛ».

Поддержка детей-инвалидов

Фото: фото Владимира Портного

В регионах, где компания ЛУКОЙЛ ведет свою деятельность, ее благотворительный фонд реализует программу по поддержке детей с болезнями опорно-двигательной системы (в том числе ДЦП). В частности, фонд приобретает для них инвалидные коляски, изготовленные по индивидуальному заказу с учетом особенностей каждого ребенка, а также технические средства реабилитации. В рамках этой программы уже более 160 инвалидных колясок переданы детям из Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Псковской, Самарской областей, Пермского и Ставропольского краев, республик Калмыкия, Удмуртия и Коми, а также из городов Западной Сибири.

Более того, благодаря заказам фонда в Калининградской области продолжает работу первая фабрика по производству этих самых уникальных инвалидных колясок. В середине нулевых в результате несчастного случая Роман сломал позвоночник и оказался парализован. Именно это подтолкнуло его к созданию производства уникальных колясок для инвалидов. «Когда я сам оказался ограниченным в движении, то понял, что в России просто не производят колясок, которые бы подходили людям с различной инвалидностью по конкретным параметрам»,— отмечает Роман Аранин. «Благотворительный фонд “ЛУКОЙЛ” на старте нашего проекта нас выручил очень круто. Тогда мы уже запустили первое в России производство электроколясок для инвалидов, но процесс получения регистрационного сертификата от Росздравнадзора затянулся и в общей сложности занял полтора года. Коляски уже вовсю производили, а сбыта практически не было, так как без сертификата госорганы у нас ничего не имели права закупать. И тогда фонд “ЛУКОЙЛ” придумал замечательную акцию — в течение полутора лет организация покупала у нас коляски и дарила во всех регионах присутствия компании детям, которым медико-социальная экспертиза по каким-то причинам такую коляску не прописала. То есть без помощи фонда эти дети не смогли бы никак ее получить, а ЛУКОЙЛ раздал такие коляски в 13 регионах сраны. В результате все остались довольны: наша компания максимально подгоняла коляски под каждого ребенка индивидуально. Грубо говоря, каждая коляска была “сшита” под определенного ребенка. А наше производство также получило большую поддержку — мы не пошли по миру и благодаря акции дотянули до момента получения сертификата. Сегодня мы продаем свои коляски в том числе и Фонду социального страхования»,— рассказал Роман Аранин.

Кроме того, уже на протяжении нескольких лет в рамках программы фонда «Иллюстрированные книжки для слабовидящих детей» осуществляется проект «Каждому ребенку — книжку в подарок». В 2020 году специальные издания для слабовидящих получили специализированные детские учреждения городов Котово, Усинска, Ухты, Когалыма, Лангепаса, Покачи и Урая.

Поддержка культуры и искусства

Фото: фото Владимира Портного

Еще с 1993 года ЛУКОЙЛ является генеральным партнером знаменитого Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением дирижера Владимира Федосеева. Благодаря этому сотрудничеству оркестр имеет возможность осуществлять крупные проекты, включая гастроли и постановки опер, приглашать знаменитых солистов и записывать концерты.

Не забывает фонд и о подрастающих артистах. В рамках проекта по поддержке детских школ искусств в регионах деятельности ЛУКОЙЛа фонд приобретает музыкальные инструменты и ноты. Более чем для 30 школ из Астрахани и Астраханской области, Усинска и Республики Коми, Элисты, Саратова, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Калининградской и Волгоградской областей, Ижевска, Пермского края были приобретены фортепиано, аккордеоны, виолончели, скрипки, саксофоны, балалайки, гармони, домры, гитары, лиры, флейты и другие инструменты.

В 2004 году стартовала совместная программа фонда «ЛУКОЙЛ» и Музеев Московского Кремля по организации выездных выставок в регионы деятельности компании — в Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Волгограде, Астрахани, Самаре и Калининграде. Во время выставок сотрудники музеев организовывают лекционно-экскурсионные занятия для детей из местных детских домов и малообеспеченных семей. Также среди них проводятся художественные конкурсы, победители которых приглашаются в Москву. Их работы выставляются в Международный день защиты детей в залах Оружейной палаты Московского Кремля. На протяжении многих лет фонд оказывает поддержку многим музеям страны в проведении уникальных выставок, среди них — Третьяковская галерея, Русский и Исторический музеи, Астраханская государственная картинная галерея им. П. М. Догадина, Саратовский художественный музей им. А. Н. Радищева, Музей мирового океана в Калининграде.

Помимо этого Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» оказывает помощь религиозным конфессиям, жертвуя на строительство и реставрацию храмов и открытие православных школ. Фонд, в частности, выделял средства на строительство храма Вооруженных сил Российской Федерации, который открылся к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поддержка медицины

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» поддерживает ряд крупнейших медицинских центров страны, а также активно способствует развитию системы медицинских услуг в регионах присутствия компании. При поддержке фонда в медучреждения приобретается необходимое оборудование, мебель, ведется ремонт помещений. Также фонд финансирует другие нужды, такие, например, как подписка на научные медицинские издания. Только в 2020 году фондом была оказана помощь 15 медицинским учреждениям Пермского края и Республики Коми.

Поддержка образования

С 2006 года фонд выплачивает именные «лукойловские» стипендии выпускникам подшефных детских домов, обучающимся в вузах и колледжах.

Уже более 20 лет ЛУКОЙЛ выплачивает именные стипендии наиболее одаренным студентам нефтяных и технических высших и средних специальных учебных заведений страны.

Кроме того, у фонда есть еще и грантовая программа поддержки одаренных преподавателей нефтяных и технических колледжей и вузов России. Сегодня 86 преподавателей получают именные гранты от фонда «ЛУКОЙЛ».

Также фонд периодически помогает разным учебным заведениям с ремонтом и приобретением необходимого оборудования.

Адресная помощь

Также фонд активно поддерживает развитие спорта, всевозможные экологические проекты и даже оказывает адресную помощь. Например, на постоянной основе ведется работа с ветеранами-нефтяниками, бывшими сотрудниками организаций группы «ЛУКОЙЛ». Им оказывается материальная помощь на приобретение лекарств, лечение, реабилитацию. Еще поддерживаются семьи военнослужащих, погибших в локальных конфликтах. Например, в прошлом году Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» оказал финансовую помощь семьям погибших членов экипажа российского вертолета, сбитого 9 ноября 2020 года над территорией Армении, а также пострадавшему члену экипажа.

«Создавая корпоративный фонд, руководители ПАО “ЛУКОЙЛ” отчетливо осознавали, что благотворительная деятельность — неотъемлемый элемент целого комплекса качеств нынешнего предпринимательства, его культуры»,— говорит президент Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперова. По ее словам, в основе деятельности организации такие основополагающие принципы, как системность в реализации долгосрочных программ, стремление к максимальной эффективности каждой из них, открытость в принятии и исполнении решений, корпоративная ответственность. «Мы надеемся, что почти тридцатилетняя деятельность фонда способствовала продвижению идей благотворительности и меценатства в наше общество»,— отмечает Нелли Алекперова.