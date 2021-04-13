На торги по определению подрядчика строительства сетей в Уфе поступили новые жалобы

Уфимское ООО «Строительная артель имени Ларионова» («Стройарт») подало жалобы на четыре закупки управления капитального строительства администрации Уфы общей начальной стоимостью 7,85 млрд руб. Сред них — конкурсы на строительство канализационной насосной станции (КНС) «Затон-Восточный» (1,16 млрд руб.), водовода в Кировском и Демском районах (2,57 млрд руб.), канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации (3,98 млрд руб.) и технического перевооружения КНС «Затон» (147,56 млн руб.). Первые три жалобы поданы в ФАС России, четвертая — в управление ФАС по Башкирии.

По мнению «Стройарта», заказчик нарушил закон о контрактной системе. В частности, потребовал от участников предоставить документы об исполненных контрактах на сумму не менее 25% от начальных цен закупок на работы по строительству, реконструкции, но не капитального ремонта объектов капитального строительства. Кроме того, отмечает заявитель, управление капстроительства неправомерно установило требование по обеспечению закупки и банковской гарантии в размере 30% от начальной цены контракта в отсутствии аванса. То есть, поясняет «Стройарт», поставщик должен из своего оборота отвлечь значительную сумму на срок действия контракта (например, при стоимости контракта 1,16 млрд руб. обеспечение составит 348,69 млн руб.), «в то время как аванс на заготовку материалов и выполнение работ не предусмотрен».

Компания просит приостановить закупки до рассмотрения жалоб и обязать заказчика внести изменения в документацию.

Ранее на условия трех закупок (кроме строительства КНС) уже жаловались в антимонопольную службу. Автором обращений было ООО «Строймагсервис» (Пермский край, принадлежит Эдуарду Хуснулину). Заявитель указывал, что заказчик разместил на портале госзакупок неполный объем проектно-сметной документации, а также выбрал неверный способ определения поставщика. Оператору электронной площадки было предписано отменить протоколы, составленные в ходе определения поставщика (при их наличии), заказчику — привести конкурсную документацию в соответствие с требованиями законодательства России о контрактной системе в сфере закупок, назначить новую дату окончания подачи и рассмотрения заявок.

ООО «Стройарт», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в августе 2013 года. Компания на 99,93% принадлежит сама себе, на 0,07% — Игорю Сметанину. В 2019 году при выручке 20,3 млн руб. убыток компании составил 4,2 млн руб.

Майя Иванова