В Ярославле прошли массовые обыски сторонников секты свидетелей Иеговы

Сегодня, 13 апреля в Ярославле прошли обыски у сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы», сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. Обыски проводились следователями СК при содействии сотрудников УФСБ, полиции и Росгвардии. Всего проведено более 30 обысков в различных жилых и нежилых помещениях.

В пресс-службе отметили, что возбуждено уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По данным пресс-службы, в 2019 году подозреваемые организовывали в Ярославле деятельность сообщества «Свидетели Иеговы города Ярославля», входящего в состав организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», признанной решением Верховного Суда РФ экстремистской и ликвидированной.

«Злоумышленники, разделяющие экстремистские взгляды, проводили многочисленные собрания, в том числе с помощью сети Интернет, в рамках которых пропагандировали запрещенные учения»,— уточнили в пресс-службе, добавив, что, по предварительной информации, руководство преступной группой осуществляли 45-летний и 55-летний жители Ярославля.

По данным пресс-службы, в настоящий момент следователями проводится допрос фигурантов. Расследование уголовного дела продолжается.

Дарья Сабаева