Границы для трудоголика

Пандемия выявила ряд организационных проблем бизнеса – удаленный формат работы вне офиса оказался катализатором истинных качеств не только лентяев, но и трудоголиков. Первые вдали от начальства откровенно отлынивают от работы, вторые чрезмерно усердствуют. Эксперты считают, что проблемой тех и других является неадекватный контроль руководства и отсутствие внутренней самоорганизации и дисциплины. Обе крайности весьма пагубны для бизнеса как в финансовом, так и в психологическом плане.

Села батарейка

В первые месяцы введения ограничений, связанных с удаленной работой, бизнес отмечал лишь негативные аспекты: сотрудники оказались не готовы ни с технической, ни с моральной точки зрения к новым условиям. Руководство напрягалось из-за невозможности уследить за всеми, неготовностью использовать технические решения контроля за процессом. Некоторая часть сотрудников восприняла пандемию как своеобразные каникулы и, что называется, расслабилась – показатели поползли вниз.

Однако позднее компании начали фиксировать нехарактерный подъем эффективности работы части персонала. Вроде бы радоваться надо, однако работа в режиме нон-стоп может привести и уже приводит к скорейшему выгоранию сотрудников.

Представитель компании «Арбонум Сейлз» Алексей Аверин полагает, что с проблемами в основном сталкиваются те, для кого удаленка является относительно новым форматом: «Фрилансеры, к примеру, давно привыкли к работе из дома, научились выстраивать свой график, делать перерывы. Никакого психологического выгорания у них не наблюдается, так как для них домашний офис – это хорошо знакомая гавань. Проблемы испытывают как раз те, для кого удаленка является новинкой, – сотрудники, которых в home-office «выгнала» пандемия.

С другой стороны, большая часть компаний уже осознала, что удаленный формат работы продуктивней и дешевле: нет надобности арендовать чрезмерные офисные площади, а при грамотно выстроенном управлении все рабочие процессы протекают даже быстрее, чем в классическом варианте.

В этом плане «Арбонум» является уникальным сервисом, который предлагает эффективный инструмент работы с фрилансерами. Мы помогаем организовать работу как с одним внештатником, так и с целой командой из нескольких сотен человек, формировать свой пул специалистов. Оформление и расчеты без расписок, конвертов и встреч в офисе – задача нашего сервиса. У нас накоплен опыт в самых разнообразных сферах – медиа, IT, дизайне, юриспруденции, SEO и т. д.»

Роль босса в период новых форматов работы приобретает все большее значение. Однако руководителя не должно быть много, а его разговор с подчиненными не должен превращаться в монолог. Это снижает эффективность

Управляющий партнер юридической конторы «Антикризисный центр» Дмитрий Провоторов отмечает, что после введения антиковидных ограничений некоторые компании начали испытывать спад в заказах, а другие, напротив, подъем: «В определенных сферах начался подъем продаж, в других компании были вынуждены отказываться от работы «лишних» сотрудников и перекладывать этот функционал на оставшихся. Во всех этих случаях менеджеры были вынуждены справляться с повышенным объемом задач, некоторые не справлялись. При этом бизнес не спешил нанимать дополнительный персонал для сверхзадач – во времена нестабильности делать это страшно. Кроме того, все понимали, что подъем ненадолго. Как бы то ни было, такой формат попросту сломал график большинства сотрудников: стерлись понятия дня, ночи, личного и делового. Когда ломается привычный уклад, сдается и человек. Это лишь вопрос времени. У одного это выразится в том, что он «забьет» на работу, у второго – в чрезмерной самоотдаче, как ни странно. В первом случае компания теряет деньги сразу, так как штатная единица не справляется с функционалом. Во втором компания потеряет деньги через определенный период, когда менеджер «сломается». А он сломается, не выдержит, так как предел прочности у личного состава все-таки имеется. В нашей сфере это не так уж и заметно, так как работа юриста никогда не планировалась от и до. Мы работаем на результат, а для этого приходится изучать дела, обстоятельства и в свое личное время. А вот в других отраслях это явно проявляется».

Психолог Юлия Пугачева говорит, что излишнее рвение в «домашнем офисе» объясняется попытками рационально подойти к ситуации: «Человек рассуждает вроде бы здраво: «Если ранее я тратил время на дорогу в контору, то сейчас могу работать, не вставая с кровати. Займемся делами». Но это не так работает: объем затраченного на выполнение задания времени не всегда пропорционален получаемому результату. К тому же человеку психологически необходимо разгружаться, а в случае с удаленкой этого не происходит. Нет перезагрузки: ни визуальной – постоянно в одном пространстве и у монитора, ни вербальной – круглосуточно на телефоне. Некоторые вещи – дорога в офис и домой, походы в магазин, спортзал – очень важны именно для снятия напряжения, психологического дискомфорта. Именно поэтому так важно на домашней работе самостоятельно организовывать себе график: обед, выход «в свет», какие-то другие активности, не связанные с работой. За работника этого босс не сделает».

Чрезмерное рвение в офисе, домашнем или настоящем, может привести к психологическому выгоранию, потере мотивации

Впрочем, в некоторых компаниях от сотрудников требуют быть на связи именно 24/7 в любой ситуации. Пугачева отмечает, что такой подход контрпродуктивен, даже если воспринимается самим специалистом нормально: «Если у человека есть семья, близкие люди, с которыми он живет, такие требования со временем приведут к напряжению и недовольству родственников. У всех специалистов с изначально тяжелым графиком – пилотов, стюардесс, пожарных, спасателей, полицейских – есть выходные, время на перезарядку. Однако среди офисных служащих и их боссов такого понимания нет. Но ведь люди тоже работают, устают. В конце концов, постоянное дергание снижает мотивацию».

Научим отдыхать

Для решения проблемы выгорания сотрудников на удаленке компании используют различные инструменты. Некоторые запускают внутрикорпоративные сетевые сервисы для сотрудников. К примеру, в одной из корпораций запущен проект, через который любой специалист может получить помощь юриста, психолога, врача и даже финансового консультанта. В других компаниях вместо корпоративных тренингов для сплочения коллектива включили курсы по организации домашнего офиса, верстке рабочего графика, работе с планировщиком в условиях многозадачности. В ряде случаев в пул советов включили советы по настройке эргономики рабочего места, питанию и даже питьевому режиму.

Впрочем, определить эффективность предлагаемых мер в компаниях пока затрудняются. Руководители ссылаются на личное восприятие и некие не вполне осязаемые показатели вроде уровня вовлеченности сотрудников – показателя, никоим образом не выражающего ни моральную обстановку в коллективе, ни уровень продуктивности.

Руководитель отдела разработки Bellini Group Антон Ковалев считает, что виртуальные внутрикорпоративные площадки могут быть неплохим ходом для создания рабочей атмосферы в коллективе, избавления от напряженности, однако не должны носить формальный характер: «Знаю множество случаев, когда благие намерения оборачивались полным провалом. Причина в чрезмерном формализме. К примеру, босс постановляет: нужно нам завести внутрикорпоративный чат в Telegram. В нем руководство начинает давать советы, основанные на своем опыте, как перебороть стресс, «не сойти с ума» в домашнем офисе. Не скрою, такое «присутствие» босса может быть полезно с точки зрения напоминания, что мы все-таки делаем одно дело и работаем в одной компании. Но вот с точки зрения реальной поддержки – сомнительно. Такой чат может даже иметь некую ценность, однако в большинстве случаев сводится к морализаторству со стороны босса и формальным «кивкам» со стороны подчиненных. Однако все это не означает, что шеф должен самоустраниться. Напротив, роль руководителя в непростое время усиливается. Просто его не должно быть слишком много, и это не должен быть навязчивый монолог. Тем более если мы говорим о руководстве проектом на удаленке, который состоит из фрилансеров».