«Подавали для возбуждения аппетита перед обедом»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какие свойства приписывали свекле наши предки, для чего ее использовали девушки на Руси и почему этот овощ пользовался дурной мистической славой.

Сегодня яркое путешествие в багровых тонах практически, так как речь пойдет о свекле. Именно цвет ее сока, похожий на кровь, заставлял наших древних предков считать, что плод провоцирует ссоры, сплетни, дурно влияет на людей. Хотя все медики древности — Авиценна, Парацельс, Гиппократ — использовали свеклу как лекарство.

А в Средневековье считалось, что регулярное употребление ее в пищу снижает риск заболеть чумой. Римский император Тиберий брал дань с поверженных германцев именно свеклой. А через много лет выводить ее начали французские селекционеры по приказу императора Наполеона, тот не желал закупать дорогой импортный сахар. Но обо всем по порядку.

Культивировать свеклу начали за 2 тыс. лет до н.э., хотя, я думаю, гораздо раньше. Китайцы, персы, египтяне употребляли в пищу и плоды, и ботву. Греки вымачивали листья в вине с перцем и другими специями. Кушанье было весьма популярно и потом перекочевало в Рим.

Ну и, конечно же, свекле приписывали свойства афродизиака. Кстати, стены Лупанария, знаменитого публичного дома в Помпеях, были украшены изображениями свеклы наряду с фресками совокупляющихся людей.

На Руси девушки использовали этот овощ в косметических целях — им румянили щеки. Несмотря на дурную мистическую славу свеклы, а, может, и благодаря ей, считалось, что парень и девушка, вкусившие от одного плода, обречены на вечную любовь.

Англичанине и французы, проживавшие в XVII — XVIII веках в Москве, отмечали, что свеклу, нарезанную кружочками, подавали здесь для возбуждения аппетита перед обедом, а зелень добавляли в окрошку и отваривали в супах.

Ну и, наконец, борщ — наш кулинарный символ! В России и на Украине для оценки реальной покупательной способности валют используют аналог «индекса Биг-Мака» — неофициальный «индекс борща». Это стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления кастрюли народного деликатеса. Ну а какой же борщ без свеклы? Я вас умоляю…