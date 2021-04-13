Олег Девянин возглавил Курскую областную инфекционную больницу без приставки и.о.

Главным врачом Курской областной инфекционной больницы им. Семашко с 13 апреля назначен Олег Девянин, в течение последнего года руководивший учреждением в статусе и.о., сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Олег Анатольевич проявил себя как сильный организатор, профессионал, оказывал консультационную помощь коллегам в период пандемии. Уже 10 лет Олег Анатольевич трудится в качестве главного внештатного инфекциониста региона. Это заслуженное назначение, уверен, что с работой он справится»,— сказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Олег Девянин окончил Курский государственный медицинский институт в 1993 году. Общий стаж работы — 27 лет в областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко.

Ирина Лобанова