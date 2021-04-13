В Пензенской области подросток обвиняется в покушении на сбыт наркотиков

В Кузнецке Пензенской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего подростка в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 12 февраля 16-летний житель Каменки, принимая участие в незаконном сбыте наркотиков, получил информацию о местонахождении закладки с запрещенным веществом в Пензе. Предположительно, забрав наркотик, несовершеннолетний прибыл в Кузнецк, где успел оборудовать три новых тайника. 13 февраля он был задержан и доставлен в отдел полиции, где в его сумке обнаружили и изъяли 14 свертков с расфасованным наркотиком массой не менее 16,49 г. Также из трех тайников изъяли якобы оставленные им свертки с запрещенным веществом общей массой не менее 4,25 г.

Уголовное дело направят для рассмотрения в суд.

Мария Шахрай