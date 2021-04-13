Детсад в Казани эвакуировали из-за задымления

Детский сад №395 в Казани на Серова, 2А эвакуировали из-за задымления. Силами администрации учреждения 207 детей, а также 14 человек персонала временно размещены в детском саду № 97 на Кулахметова, 20А, сообщила пресс-служба ГУК МЧС РФ по Татарстану.

Пострадавших нет, отмечает она.

Причиной послужило задымление из-за короткого замыкания без горения электрощита в помещении электрощитовой на первом этаже. Сообщение по номеру пожарной охраны 101 поступило 12:25. Первые подразделения Казанского гарнизона прибыли в 12:27.

Причина короткого замыкания без горения устанавливается.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"