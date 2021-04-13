Несколько мостов и дорогу подтопило в Удмуртии

По данным на утро 13 апреля в Удмуртии подтопило два низководных моста на реках Вала и Лекма в Вавожском и Ярском районах, дорога Полом-Поломское в Кезском районе, а также подвальные помещения двух домов в селе Яган Малопургинского района. Ситуация находится на контроле, написал премьер республики Ярослав Семенов на своей странице во «ВКонтакте».

«Определены районы, где высока вероятность развития опасных явлений. На них сейчас сосредоточено наше особое внимание. Готовы пункты временного размещения людей, плавсредства и другая необходимая техника, спланированы маршруты подвоза продуктов питания, медикаментов»,— отметил господин Семенов.