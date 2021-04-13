Директором краснодарского филиала Россельхозбанка назначен Евгений Ковалев

Краснодарский филиал АО «Россельхозбанк» возглавил Евгений Ковалев, ранее работавший директором филиала кредитной организации в Курске, сообщает пресс-служба банка. Евгений Ковалев сменил в должности Тембота Кумпилова, руководившего филиалом банка с 2015 года.

Евгений Ковалев – уроженец Курска, окончил Курский государственный технический институт, начал карьеру в Главном управлении Центрального банка РФ по Курской области. С 2002 года по 2017 год господин Ковалев работал в курском отделении ПАО «Сбербанк», при этом в течение 11 лет – в должности заместителя управляющего. В 2017 году перешел на работу в АО «Россельхозбанк» на должность регионального директора управления развития и координации деятельности региональной сети департамента управления и развития филиальной сети АО «Россельхозбанк», а далее занял должность директора курского регионального филиала банка.

Анна Перова, Краснодар