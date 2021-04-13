В Челябинске определили поставщика трамваев на 1 млрд рублей

Право на исполнение контракта на поставку 30 трамваев для Челябинска получило ООО «Торговый дом СТМ”» (входит в группу «Синара» Дмитрия Пумпянского). Протокол подведения итогов электронного аукциона опубликован на сайте госзакупок. Компания снизила цену со стартовых 1,065 млрд до 1,059 млрд руб. и оказалась единственной, чья вторая часть заявки была признана соответствующей конкурсной документации, поэтому аукцион признали несостоявшимся. Контракт в этом случае заключается с единственным участником, указано в протоколе.

Торги на поставку трамваев для областного центра были объявлены в марте. По их условиям, город должен получить десять трамваев до 1 сентября этого года, остальные – до конца декабря. Накануне стало известно, что определение поставщика приостановлено, поскольку в Челябинское УФАС поступила жалоба от ООО «Торговый дом БКМ» (Московская область). Заявитель утверждал, что условия конкурсной документации составлены так, что не позволяют ряду поставщиков участвовать в закупке, следовательно, ограничивают конкуренцию. В управлении антимонопольной службы сообщили, что перенаправили обращение в центральный аппарат ведомства, поскольку стартовая цена превышает 1 млрд руб.