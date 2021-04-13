На Ставрополье сельхозкооператив оштрафовали за засоление почвы

Левокумский районный суд признал СПК «Владимировский» виновным в засолении плодородных слоев почвы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике. Кооператив оштрафован на 200 тыс. руб.

Как сказано в сообщении, во время проверки близ села Владимировка в Левокумском районе специалисты выявили нарушение: площади 38,24 га располагались обрывки, оставшиеся от выращивания бахчевых культур. На площади около 850 кв. м почва имела серо-белый цвет. После лабораторного исследования подтвердился факт засоления плодородных слоев почвы и ухудшения их состояния.

Управление Россельхознадзора признало СПК «Владимировский» виновным, и назначило ему штраф в размере 400 тыс. руб. Предприятие не согласилось с постановлением и обратилось в суд. Суд поддержал позицию управления, однако снизил сумму штрафа до 200 тыс. руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, СПК «Владимировский» был учрежден в Ставропольском крае в 2007 году. Уставный капитал — 10,1 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредителями кооператива являются Рамазан Алиханов, Сулейбан Запиров, Павел Саламатин и Сергей Нестеренко. Генеральным директором кооператива является Юрий Клабуков.

Наталья Шинкарева