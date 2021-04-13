Прибыль «УДС-Нефть» из Удмуртии выросла за 2020 год на 510 млн рублей

ООО «УДС-Нефть» из Удмуртии завершило 2020 год с чистой прибылью 1,76 млрд руб. Это на 510 млн руб. больше, чем в 2019 году. Соответствующий отчет опубликован в системе «Спарк».

При этом выручка компании за год снизилась с 16,76 млрд руб. до 14,29 млрд руб. Кредиторская задолженность уменьшилась с 2,26 млрд руб. до 2,18 млрд руб., дебиторская — выросла с 2,79 млрд руб. до 3,02 млрд руб.

Компания «УДС нефть» входит в холдинг «УДС-Групп», который развивает 11 направлений деятельности в шести регионах России. Учредителем является депутат госсовета Удмуртии Алексей Чулкин.