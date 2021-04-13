Пермский Театр-Театр ищет подрядчика для размещения рекламы на телевидении

ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» объявило электронный аукцион на оказание услуг по прокату видеороликов с рекламой в эфире федеральных телеканалов на территории города Перми. Максимальная цена контракта определена в 1,2 млн руб.

Как указано в техническом задании, 30-секундные видеоролики должны быть предоставлены исполнителю заказчиком в течение двух рабочих дней с даты заключения контракта и размещены в период с момента заключения контракта по 31 декабря 2021 года.

Выбор телеканалов для медиаплана должен производиться в соотношении: один или несколько из телеканалов «ТНТ», «Первый развлекательный СТС», «Телекомпания НТВ» — не менее 20% прокатов; один или несколько из телеканалов «Телеканал REN-TV», «Домашний», «ТВ-ЦЕНТР — Москва», «ТНТ4», «МИР», «НТК ЗВЕЗДА», «Телекомпания ПЯТНИЦА», «ТВ-3 Россия» — не менее 80% прокатов.