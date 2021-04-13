Врио главы Тувы поручил установить причины драки уроженцев республики в Санкт-Петербурге

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг поручил разобраться с причинами массовой драки в Санкт-Петербурге между уроженцами республики и Киргизии. Инцидент произошел 12 апреля, сообщает пресс-служба правительства Тувы.

Министерство образования и науки республики устанавливает законных представителей студентов, участвовавших в потасовке.

«Наша задача оказать юридическую и консультационную поддержку землякам. Также мы связались с представителями кыргызской диаспоры, которые готовы на диалог и совместно выяснять обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы республики проводят тщательный мониторинг и контролируют ситуацию»,— сказал заместитель председателя правительства Тува Аяс Оюн.

Как сообщает «Фонтанка», конфликт возник в понедельник утром в центре Санкт-Петербурга. В результате четверо получили резанные раны и попали в больницу. Полицейские задержали 13 человек. ГУ МВД по региону проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Екатерина Лукашевич