«Спаситель» напоказ

Во Франции выходит фильм «Спаситель на продажу» о загадках самой дорогой картины в истории. Речь идет о полотне «Спаситель мира», автором которого считается Леонардо да Винчи. В 2017 году шедевр продали за $450 млн. По данным СМИ, владельцем стал наследный принц Саудовской Аравии. В 2019 году картину собирались выставить в Лувре. Однако, как выяснили авторы фильма, это едва не спровоцировало международный скандал. Какие новые подробности о «Спасителе мира» раскрывает фильм? И как они могут повлиять на будущее шедевра? Расскажет Иван Корякин.

Мягкие переходы от света к тени, изображение лица — все это напоминало искусствоведам «Джоконду», пожалуй, главный шедевр Леонардо да Винчи. Поэтому авторство полотна долгое время приписывалось мастеру эпохи Возрождения. Но экспертизы не давали четкого ответа, да и история владения предметом искусства вызывала много вопросов. Тем не менее, все это не помешало «Спасителю мира» уйти с аукциона Christie’s за рекордные $450 млн.

В фильме «Спаситель на продажу» напомнили, что картину в 2005 году обнаружил американский арт-дилер, заплатив за нее чуть больше $1 тыс. Через несколько лет полотно появилось на выставке лондонской Национальной галереи с подписью «Леонардо да Винчи», хотя тогда кураторы так и не смогли дать внятный ответ по поводу авторства. Из-за этого ведущие музеи не решались приобретать сомнительный шедевр. В итоге он отправился в частную коллекцию Дмитрия Рыболовлева за $127 млн. Дальше был скандал с дилером Ивом Бувье и выход на торги Christie’s, где картину и приобрел, как считается, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

А через год после продажи специалисты Лувра провели тайную экспертизу, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Париже Мария Сидельникова, которая посмотрела «Спасителя на продажу» до официальной премьеры: «Был проведен большой анализ, хотя Лувр официально это не комментирует, но в фильме есть чиновники, которые высказываются анонимно.

Было установлено, что полотно не принадлежит кисти Леонардо да Винчи, но относится к его мастерской, возможно, он принимал участие в создании картины, но это не его рука».

В 2019 году картина «Спаситель мира» должна была приехать в Лувр на выставку, посвященную юбилею Леонардо да Винчи. Владелец картины якобы пожелал, чтобы шедевр висел рядом с «Джокондой» и был подписан именем мастера. Французская сторона на такое не решилась и предложила принцу подписать полотно «Мастерская Леонардо да Винчи».

По словам героев фильма, финальное решение принимал президент Франции Эмманюэль Макрон, ведь на кону стояла не только репутация музея, но и дипломатические отношения с Саудовской Аравией, продолжает Мария Сидельникова:

«В фильме чиновник на условиях анонимности заявляет, что, выставляя картину в Лувре, мы фактически подтверждаем отмывание $450 млн.





Внутри французского правительства мнения разошлись. Франция поставляет в Саудовскую Аравию оружие, и, конечно, на карте стояли отношения и инвестиции».

Фильм, продолжающий череду скандалов вокруг полотна «Спаситель мира», ставит под вопрос его будущее на арт-рынке, считает директор аукциона ArtSale.info Константин Бабулин: «Я не представляю, кто может стать следующим покупателем картины. И туманная история лишь подтверждает наши догадки, что есть какая-то недосказанность. И как только это становится понятно, следующих покупателей уже не найти. А если нет покупателей, то какова цена? Я думаю, очень невысокая, уж точно не повторит этого рекорда».

Где сейчас находится картина «Спаситель мира», точно не известно. Три года полотно никто не видел. В Лувре Абу-Даби ее так и не выставили, экспозицию отменили без объяснения причин. В 2019 году СМИ писали, что шедевр хранится на яхте Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, и картину якобы собираются передать городу Аль-Ула, где должен появиться культурный центр. Но хватит ли шедевров на все амбициозные проекты саудовских принцев?

Елена Иванова