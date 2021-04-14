Казанский гость лучше хозяина

Восточный полуфинал Кубка Гагарина растянулся до седьмого, решающего матча. Находившийся после пяти встреч в положении догоняющего «Ак Барс» в шестой продолжил удивительную традицию этого противостояния с «Авангардом», в котором побеждают исключительно гости. На сей раз казанцы добились успеха со счетом 2:0, забросив обе шайбы в заключительном периоде.

Этот матч в Балашихе, где сейчас дом у омского клуба, долго должен был вызывать смертельную тоску у тех, кто в хоккее ценит исключительно остроту, голы, и жуткий восторг у тех, кто обожает специфическую стилистику важных игр play-off, ощущение висящего надо льдом напряжения. Напряжение лилось через край. Обе команды слишком хорошо понимали цену ошибки, маленькой недоработки даже на том участке, который вроде бы далеко от линии фронта. И успевший понести серьезные потери «Авангард», и «Ак Барс», у которого в составе не обнаружилось сразу трех отправленных в запас матерых игроков — Найджела Доуса, Стефана Да Косты и Тревора Мерфи (сложность положения — в шаге от катастрофы, видимо, потребовала от тренера Дмитрия Квартальнова и сложных решений), подарки соперникам делать не собирались и даже большинство проводили, словно все время оглядываясь назад. Или так казалось из-за того, что оборонявшаяся четверка слишком хорошо просчитывала чужие ходы.

Разница между ними в стартовом периоде выражалась разве что в каких-то еле заметных нюансах. У «Авангарда» вроде бы лучше получается забираться в чужую зону, расставляться там. Зато «Ак Барс» вроде бы лучше находит ситуации для бросков. Те, что, например, исполняли Дмитрий Воронков и Илья Сафонов, вышли довольно неприятными. Воронков чуть-чуть промахнулся, Сафонова остановил голкипер хозяев Шимон Грубец.

А еще в этом матче было еще больше жесткости, чем в этой отнюдь не мягкой серии.

И глядя на то, как встречает оппонентов крепкий парень Никита Дыняк, до этого выезда не сыгравший в нынешнем play-off ни разу, становилось понятно, чего хотел добиться Квартальнов, сажая на скамейку двух таких классных бомбардиров, как Доус и Да Коста, и расчищая место для резервиста.

Именно благодаря Дыняку возник один из самых неприятных для «Авангарда» эпизодов во втором периоде. Уже под занавес двадцатиминутки нападающий в бог знает каком по счету столкновении продемонстрировал, как здорово умеет работать корпусом, отделил в своей зоне противника от шайбы, развернув атаку, а через три секунды уже в зоне хозяев стрелял по центру. Дыняку слегка не хватило меткости. Если бы с ней было в порядке, Грубецу, видимо, было бы непросто отразить угрозу.

У «Авангарда» тоже были заставлявшие трибуны на мгновение замирать в предчувствии повода для оваций наскоки. Но в целом принципиально ничего не менялось — плотность в этом матче брала верх над раскованностью и свободой с подавляющим перевесом.

Впрочем, в заключительном периоде картинка подверглась коррекции. «Авангард» начал его так, будто в перерыве узнал, что при 0:0 в основное время ему засчитают поражение. Это был почти что полноценный штурм. А отбившийся «Ак Барс» вдруг огрызнулся эффектным выпадом. Станислав Галиев на паузе убрал с пути упавшего на лед Вилле Покку и аккуратно выложил шайбу Кириллу Петрову, почувствовавшему, что партнеру хитрый трюк удастся, и рванувшему вперед. Петров разбирался с Грубецом с глазу на глаз — и разобрался. Счет все-таки был открыт.

«Авангард» предпринимал титанические усилия, чтобы его сравнять. У Клима Костина едва не получилось.

Работники балашихинского стадиона даже успели осветить вратарскую площадку, как это бывает, когда надо отметить гол. Но это был все же не гол, а попадание в штангу. В концовке хозяева, разумеется, заменили Грубеца на шестого полевого игрока. Его выход спас их в предыдущем матче. В этом они получили гол в свои, уже пустые, ворота от поздравившего себя дублем с 31-м днем рождения Петрова.

Решающий матч серии, определяющий соперника ЦСКА по финалу Кубка Гагарина, состоится в четверг в Казани. Можно было бы сказать, что на стороне «Ак Барса» фактор своей площадки, но в этом противостоянии он совершенно не работает. Все победы одерживаются в гостях.

Алексей Доспехов