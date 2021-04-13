Клиенты Райффайзенбанка могут открыть цифровую кэшбэк-карту за несколько минут

Дебетовую кэшбэк-карту теперь можно выпустить в полностью цифровом формате без пластика: клиенты Райффайзенбанка могут оформить ее за несколько минут в мобильном приложении «Райффайзен Онлайн».
Карта без пластика сохранила все преимущества кэшбэк-карты — это бесплатное обслуживание на весь срок и 1,5% кэшбэка рублями за все покупки без ограничения по максимальной или минимальной сумме. При этом для оформления цифровой карты не нужно встречаться с курьером или ехать в отделение — она доступна сразу в мобильном приложении и всегда под рукой в смартфоне.
«Создание цифровых финансовых продуктов остается одним из наших ключевых приоритетов. И цифровая карта отражает главный рыночный тренд — это простой инструмент, который мгновенно решает финансовые задачи клиента. Мы видим, как меняется отношение к банковским сервисам: за последний год количество и объем платежей в онлайн-каналах существенно выросли. Клиенты активно использовали NFC и сервисы бесконтактной оплаты, то есть все меньше пользовались физическим пластиком»,— отметил руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка Павел Лоуцкер.
При этом клиент в любой момент может выпустить и пластиковую кэшбэк-карту, но к другому счету и с другими реквизитами.
АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк —– один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более 45 тыс. сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.