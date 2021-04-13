На Ямале коронавирусом заразились еще 17 человек

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) было выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 249 человек. Более 37 тыс. пациентов выздоровели, 410 больных скончались.

Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Сейчас в регионе привито более 35 тыс. человек, второй компонент получили более 27,5 тыс. человек.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 173 случая COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 657 883 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 103 601 пациент скончался.

Михаил Мананников