В Тюменской области выявили 49 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 34 279 человек. Более 32,5 тыс. пациентов выздоровели, 427 больных скончались.

Напомним, в области до 25 апреля действует режим повышенной готовности. В Тюменской области также продолжается вакцинация от COVID-19. Всего в регион доставили более 90 тыс. доз вакцины.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 173 случая COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 657 883 россиянина. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 103 601 пациент скончался.

Михаил Мананников