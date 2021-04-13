В Татарстане за сутки подтвердили 34 новых случая коронавируса

За сутки в Татарстане выявили 34 новых случая COVID-19, в том числе два завозных и 32 контактных. 13 человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.

В Казани подтвердили 15 новых случаев, в Набережных Челнах и Нижнекамске — по четыре, в Пестречинском районе — 3, в Альметьевском, Бугульминском, Лаишевском районах — по два, в Зеленодольском и Лениногорском — по одному.

«На 13 апреля в Татарстане зарегистрировано 19 868 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 16 973 человека, в том числе 42 за минувшие сутки», — отметили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в Татарстане от коронавируса скончались 439 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"