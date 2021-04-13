Коронавирус в Ярославской области: еще двое скончались и 85 человек заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки было зафиксировано две смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было выявлено 85 новых случая заболевания COVID-19. За это же время в области 81 человек выздоровел и выписан из больниц.

По сведениям на 13 апреля, всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлен 37221 случай заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 35442 человека вылечились. 504 пациента, болевшие коронавирусом, умерли.

Антон Антонов