Обновленная Lada Vesta появится не раньше 2022 года

«АвтоВАЗ» представит рестайлинговый вариант семейства Lada Vesta не ранее 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского автопроизводителя.

«Действительно, проект по рестайлингу активно реализуется. Сроки выпуска новой машины пока не определены, ожидать ее следует не раньше 2022 года», — пояснили в «АвтоВАЗе».

Никакой информации об обновленных автомобилях нет. Напомним, Lada Vesta выпускается с 2015 года. Модель доступна в кузовах седан и универсал SW, каждый из которых имеет «внедорожную» версию Cross, а седан также выпускается в спортивной версии Sport.