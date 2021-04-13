В двух торговых центрах на Эльмаше откроют мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В апреле еще в двух торговых центрах Екатеринбурга откроются мобильные пункты вакцинации от коронавируса, сообщили в Городском центре медицинской профилактики.

Пункты вакцинации будут работать в:

ТК «Омега» (пр. Космонавтов, 41): 14 апреля с 16:00 до 19:00.

Гипермаркет «О’КЕЙ» (ул. Бабушкина, 2а): 15 апреля с 16:00 до 19:00.

Предварительная запись на вакцинацию не нужна. Желающим поставить прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией будет необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных и анкету.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 84 213 человек, более 77,5 тыс. пациентов выздоровели, 2 863 больных скончались.

Илья Смирнов