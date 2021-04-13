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На Кубани за сутки выявлен 101 новый случай коронавирусной инфекции

В Краснодарском крае общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 43754 человека, прирост заболеваемости за сутки составил 101 случай, сообщает администрация края. Больше всего заболевших в Краснодаре — 28 человек, в Сочи – 21 человек, в Анапе – трое новых заболевших.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 770,9. За последние сутки выздоровели 157 человек, летальных исходов двенадцать. Всего с начала пандемии в крае скончались 2475 пациентов с диагнозом COVID-19, 38401 человек вылечились.

Анна Перова, Краснодар


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