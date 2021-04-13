В Саратове по факту предоставления преференций при проведении конкурса перевозчиков возбуждено дело

В Саратове по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при проведении конкурсных процедур по отбору перевозчиков. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, в 2019 году при проведении конкурса по отбору перевозчиков на городских маршрутах должностные лица администрация Саратова допустили к участию юридических лиц, которые не имели заявленного опыта для осуществления перевозок пассажиров. Организации необоснованно признаны победителями и получили право оказывать транспортные услуги, пришли к выводу проверяющие. Впоследствии по решению суда результаты аукционов были признаны незаконными, действия свидетельств и карт маршрутов прекращены. Однако в 2020 году орган местного самоуправления при проведении конкурсных процедур, заведомо зная об указанных выше обстоятельствах, вновь предоставил преференции тем же перевозчикам.

«Администрация на несколько месяцев приостановила положения нормативного правового акта, регулирующего порядок изменения стоимости проезда по нерегулируемым тарифам на пассажирском транспорте, осуществляющем услуги по перемещению граждан по муниципальному маршруту, - пояснили в прокуратуре. - В этот период ряд перевозчиков достигли соглашения о повышении стоимости проезда на пассажирском транспорте, которое не было экономически обосновано. В результате незаконных действий организациями получена прибыль свыше 50 млн руб.».

Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) - по факту картельного сговора между перевозчиками.

Марина Ковалева