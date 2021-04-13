В Ярославле планируют расширить Которосльную набережную

В Ярославле вдвое расширят тротуарную часть на участке Которосльной набережной протяженностью 280 м. Об этом сообщил главный архитектор города Артем Цымбалов на еженедельном общегородском совещании мэрии.

По словам архитектора, на участке набережной, проходящем вдоль стены ярославского музея-заповедника, предусмотрена установка фонарей в классическом стиле, замена бордюрного камня, а также покрытие дороги и тротуара.

«Существенно увеличить ширину проезжей и тротуарной части здесь затруднительно, рельеф местности сложный и характеризуется значительными перепадами, однако замеры позволили определить возможность расширения тротуарной части вдвое, при сохранении ширины проезжей части»,— уточнил господин Цымбалов, добавив, что предположительно работы на объекте начнутся в июне этого года.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что всего в 2021 году на ремонт дорог в Ярославле, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выделено 1 млрд руб. из которых 950 млн руб. будет направлено на ремонт, реконструкцию и строительство дорог, еще 50 млн руб. на ликвидацию мест концентрации ДТП.

Дарья Сабаева