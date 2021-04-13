Арендаторы задолжали в бюджет Уфы около 28 млн рублей

Задолженность контрагентов перед мэрией Уфы составляет 43 млн руб., две трети из которых — неуплаченные платежи за аренду земельных участков и помещений, сообщила сегодня на оперативном совещании вице-мэр, начальник финансового управления администрации Уфы Гульнара Валиева. По ее словам, в начале марта республика приостановила все финансовые операции и проверила одномоментно около 840 контрагентов. Выяснилось, что сумма их общей задолженности в бюджеты всех уровней — около 250 млн руб.

«У меня, как у работника финансовой системы, вопрос: каким образом предприятия, которые имеют не единожды задолженность в бюджет, оказались в конкурсной массе? Каким образом были с ними заключены договоры?» — возмутилась вице-мэр, а затем ответила на свой вопрос, сказав, что некоторые контрагенты приносили недостоверные справки из налоговой об отсутствии задолженности.

Дарья Кучеренко