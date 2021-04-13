С «дочки» «Роснефти» в ХМАО взыскали 2 млн рублей из-за разлива нефти

Суд октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) взыскал с АО «РН-Няганьнефтегаз» 2 млн руб. из-за разлитой в лесу нефти, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ранее прокуратурой Октябрьского района было установлено, что в мае 2020 года в результате прорыва трубопровода Талинского лицензионного участка произошел разлив нефтесодержащей жидкости площадью 0,179 га. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила более 2 млн руб.

«В связи с этим прокурор Октябрьского района обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать АО “РН-Няганьнефтегаз” возместить причиненный ущерб. Иск судом рассмотрен и удовлетворен в полном объеме», — отметили в пресс-службе.

В данный момент решение суда исполнено, ущерб возмещен в полном объеме. Предприятием проведена рекультивация загрязненных земель.

АО «РН-Няганьнефтегаз» — дочернее общество ПАО «НК «Роснефть». Владеет лицензиями на разработку Красноленинского свода месторождений (ХМАО-Югра) в состав которого входят Талинский, Ем-Еговский и Каменный лицензионные участки. С 2017 года компания является оператором по проведению геологоразведочных работ на Назымском лицензионном участке, расположенном в Ляминском районе (ХМАО-Югра), недропользователем которого является ПАО «НК «Роснефть».

Илья Смирнов