ФСБ задержала судью третейского суда в Красноярском крае

Сотрудники управления ФСБ России по Красноярскому краю задержали судью Высшего третейского суда Красноярска. По материалам следственной части межмуниципального управления МВД России «Красноярское» в отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По информации регионального УФСБ, судья в марте этого года «обманным путем» получил 500 тыс. руб. от красноярца. Он за деньги предложил местному жителю посодействовать в изменении меры пресечения его родственнику, находящемуся в СИЗО.

Екатерина Лукашевич