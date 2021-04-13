В РКЦ закупили новое оборудование

Управление капитального строительства Башкирии по итогам аукциона заключит контракт с московским ООО «Мед эквипмент» на поставку системы рентгеновской компьютерной томографии всего тела для оснащения нового хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта была определена в 140 млн руб. Компания была единственным участником аукциона, ее ценовое предложение в протоколе не указано.

Срок действия контракта — до конца текущего года.

Сегодня компания заключила контракт с управлением капстроительства на поставку ангиографической системы для хирургического корпуса РКЦ за 170 млн руб.

ООО «Мед эквипмент», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в июле 2012 года, ее владельцем является Артем Манков. ООО специализируется на ремонте электронного и оптического оборудования. В 2019 году выручка равнялась 268,6 млн руб., чистая прибыль — 23,7 млн руб. В 2018 году предприятие заключило один госконтракт на 395,54 млн руб.

Майя Иванова