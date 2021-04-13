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Бывшего главврача Нуримановской ЦРБ обвиняют в даче взятки

Бывший главврач Нуримановской ЦРБ Салават Мурзагулов обвиняется в даче взятки сотруднику госкомитета по тарифам, сообщает прокуратура Башкирии.

По данным ведомства, в 2018 году Салават Мурзагулов поручил своему подчиненному передать 17 тысяч рублей начальнику отдела контроля госкомитета Башкирии по тарифам Наталье Шафионецкой, чтобы больницу не привлекли к административной ответственности за нераскрытие обязательной информации. Отметим, что в октябре прошлого года Кировский районный суд Уфы по обвинению еще в двух эпизодах получения взяток приговорил Шафионецкую к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мурзагулова, дело передано в суд. Свою вину обвиняемый не признал.

Анна Соколова


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