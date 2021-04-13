В Петербурге выявили 701 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявлено 8 173 новых случая коронавируса, в Петербурге — 701. В Ленинградской области COVID-19 подтвердили еще у 94 жителей.

Только 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

За период с начала пандемии коронавирус в Петербурге был подтвержден у 403,8 тыс. человек. Скончались 12,66 тыс. заболевших. За последние сутки летальную статистику пополнили 30 случаев.

Добавим, что по данным межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавируса, в городе за 14-ю неделю, по сравнению с 13-й неделей, на 2,48 % увеличилось количество больных подтвержденным COVID-19. Общее количество госпитализированных взрослых пациентов снизилось на 4,1 %.

Риск нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге сохраняется.