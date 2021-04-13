Жителя Ижевска будут судить за взлом электронной почты пяти человек

Ранее несудимого жителя Ижевска обвиняют в совершении преступлений по ч. 1 ст. 138 (нарушение тайны переписки) и ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). За совершение данного преступления предусмотрено до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что данный гражданин желал получить доступ к деньгам граждан и совершать от их имени покупки в интернет магазине. Он имел соответствующие знания и навыки и получил доступ к аккаунтам электронной почты пяти граждан, проживающих в разных субъектах России. Также он ознакомился с письмами потерпевших.