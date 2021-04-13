В Ростовской области выявили 236 случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Ростовской области составил 236 человек, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 93. В Каменске-Шахтинском и Шахтах выявлено по девять новых случаев, в Таганроге — восемь, в Новочеркасске, Зерноградском, Красносулинском районах — по шесть, в Азовском и Мясниковском районах — по пять, в Азове, Гуково, Новошахтинске, Кагальницком, Каменском, Морозовском, Неклиновском, Сальском и Цимлянском районах — по четыре. По три случая коронавируса зафиксировано в Аксайском, Багаевском, Волгодонском, Дубовском, Константиновском, Мартыновском, Миллеровском, Семикаракорском, Тарасовском и Тацинском районах, по два — в Батайске, Донецке, Зимовниковском, Песчанокопском, Пролетарском и Целинском районах, по одному — в Белокалитвинском, Веселовском, Егорлыкском, Заветинском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Чертковском районах.

За минувшие сутки в регионе вылечились 204 человека.

По состоянию на утро 13 апреля, количество инфицированных в области превысило 83,9 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1998. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. За весь период пандемии выздоровели более 75,2 тыс. человек, умерли 3 796 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева