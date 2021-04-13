На совещании в мэрии Ярославля предложили отключить отопление в жилых домах

В Ярославле мэр города Владимир Волков поручил проработать вопрос о понижении температуры теплоносителей в связи с резким потеплением. Данный вопрос главе города задал председатель общественной палаты Александр Федоров на еженедельном общегородском совещании. По его словам, в связи с резким потеплением в ближайшее время увеличится количество обращений от жителей Ярославля с просьбой о понижении температуры теплоносителя, так как в квартирах становится очень жарко.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко пояснил, что для понижения температуры теплоносителя, среднесуточная температура воздуха на протяжении более пяти дней должна составлять выше восьми градусов.

Владимир Волков поручил провести все необходимые подготовительные работы, а также запросить данные Росгидрометцентра.

«Конечно, сегодня уже плюс 21, завтра плюс 22, но не нужно забывать о том, что и в мае снег выпадает. Поэтому очень внимательно нужно подойти к этому вопросу, со службами всеми отработать. Блок образования, социальный блок, необходимо тоже запросить все данные и после этого принимать взвешенное решение»,— уточнил господин Волков.

Дарья Сабаева